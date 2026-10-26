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WKN DE: A2PH39 / ISIN: AU0000045098

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Life360 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Life360 lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,055 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 171,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 190,3 Millionen AUD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,429 USD im Vergleich zu 0,920 AUD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 673,2 Millionen USD, gegenüber 759,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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