Erste Schätzungen: Life360 stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Life360 wird voraussichtlich am 02.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

6 Analysten schätzen, dass Life360 für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,264 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,84 Prozent auf 140,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 115,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,997 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,060 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 485,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 371,5 Millionen USD waren.

