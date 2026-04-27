Erste Schätzungen: Life360 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Life360 lädt voraussichtlich am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Life360 für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,003 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 32,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 137,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 103,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,77 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 663,6 Millionen USD, gegenüber 489,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at