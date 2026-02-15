Life360 Aktie

15.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Life360 veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Life360 wird voraussichtlich am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,091 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 AUD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 11 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 141,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 177,1 Millionen AUD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,334 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,030 AUD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 486,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 563,2 Millionen AUD.

Redaktion finanzen.at

