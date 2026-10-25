Erste Schätzungen: LifeMD stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LifeMD stellt voraussichtlich am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,141 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 48,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 18,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte LifeMD einen Umsatz von 60,2 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,519 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,250 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 207,6 Millionen USD, gegenüber 194,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at