Erste Schätzungen: LIFENET INSURANCE COMPANY zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LIFENET INSURANCE COMPANY stellt voraussichtlich am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 23,20 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 47,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem LIFENET INSURANCE COMPANY 15,75 JPY je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll LIFENET INSURANCE COMPANY in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 8,30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 7,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 91,54 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 74,63 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 33,52 Milliarden JPY, gegenüber 31,06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at