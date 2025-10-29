LIFENET INSURANCE COMPANY Aktie

LIFENET INSURANCE COMPANY für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JXYQ / ISIN: JP3966660007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: LIFENET INSURANCE COMPANY zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LIFENET INSURANCE COMPANY stellt voraussichtlich am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 23,20 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 47,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem LIFENET INSURANCE COMPANY 15,75 JPY je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll LIFENET INSURANCE COMPANY in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 8,30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 7,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 91,54 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 74,63 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 33,52 Milliarden JPY, gegenüber 31,06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LIFENET INSURANCE COMPANYmehr Nachrichten

Analysen zu LIFENET INSURANCE COMPANYmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LIFENET INSURANCE COMPANY 1 882,00 2,56% LIFENET INSURANCE COMPANY

Letzte Top-Ranking Nachrichten

31.10.25 Oktober 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen