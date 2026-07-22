Erste Schätzungen: LifeStance Health Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

LifeStance Health Group wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,033 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll LifeStance Health Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 414,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 345,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,136 USD im Vergleich zu 0,020 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 1,66 Milliarden USD, gegenüber 1,42 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at