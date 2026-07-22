LifeStance Health Group Aktie

LifeStance Health Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CS0T / ISIN: US53228F1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: LifeStance Health Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

LifeStance Health Group wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,033 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll LifeStance Health Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 414,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 345,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,136 USD im Vergleich zu 0,020 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 1,66 Milliarden USD, gegenüber 1,42 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LifeStance Health Group Inc Registered Shs

mehr Nachrichten