Erste Schätzungen: LifeStance Health Group legt Quartalsergebnis vor

LifeStance Health Group wird voraussichtlich am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,001 USD. Dies würde einen Gewinn von 95,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem LifeStance Health Group -0,020 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll LifeStance Health Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 378,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 325,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,004 USD, gegenüber -0,150 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,25 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at