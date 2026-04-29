Erste Schätzungen: Lifeway Foods legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lifeway Foods stellt voraussichtlich am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,300 USD je Aktie gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 60,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 31,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lifeway Foods einen Umsatz von 46,1 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,12 USD im Vergleich zu 0,890 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 251,1 Millionen USD, gegenüber 212,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at