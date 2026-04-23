Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ligand Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ligand Pharmaceuticals wird sich voraussichtlich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,84 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ligand Pharmaceuticals noch -2,210 USD je Aktie verloren.
Das vergangene Quartal soll Ligand Pharmaceuticals im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 59,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 30,09 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,64 USD, gegenüber 6,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 266,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 268,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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