Erste Schätzungen: Light Wonder gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Light Wonder veröffentlicht voraussichtlich am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,29 USD je Aktie gegenüber 1,73 AUD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 849,2 Millionen USD für Light Wonder, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,26 Milliarden AUD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,36 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,06 AUD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 3,48 Milliarden USD, gegenüber 5,14 Milliarden AUD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at