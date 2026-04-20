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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Light Wonder legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Light Wonder wird sich voraussichtlich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,10 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Light Wonder ein EPS von 1,50 AUD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 9 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 844,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,23 Milliarden AUD im Vorjahresquartal.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,07 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,06 AUD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,58 Milliarden USD, gegenüber 5,14 Milliarden AUD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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