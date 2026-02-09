Light & Wonder Aktie

Light & Wonder für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EF6Z / ISIN: AU0000278103

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Light Wonder mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Light Wonder wird voraussichtlich am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,51 AUD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Light Wonder noch 1,84 AUD je Aktie eingenommen.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,22 Milliarden AUD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,38 Milliarden AUD aus.

11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,48 AUD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,58 AUD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,95 Milliarden AUD, gegenüber 4,83 Milliarden AUD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Light & Wonder Inc Chess Depository Interests Repr 1 Sh 93,00 -5,10% Light & Wonder Inc Chess Depository Interests Repr 1 Sh

