Light & Wonder Aktie
WKN DE: A3EF6Z / ISIN: AU0000278103
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Light Wonder stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Light Wonder wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,92 USD aus. Im letzten Jahr hatte Light Wonder einen Gewinn von 2,05 AUD je Aktie eingefahren.
Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 846,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,29 Milliarden AUD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,65 USD, gegenüber 5,06 AUD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 3,39 Milliarden USD im Vergleich zu 5,14 Milliarden AUD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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