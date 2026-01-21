Erste Schätzungen: Lightspeed Commerce gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lightspeed Commerce wird voraussichtlich am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,144 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lightspeed Commerce einen Verlust von -0,240 CAD je Aktie eingefahren.

Die Umsatzschätzungen von 17 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 311,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 391,8 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,503 USD, gegenüber -0,060 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 1,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,50 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at