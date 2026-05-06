Erste Schätzungen: Lightspeed Commerce legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lightspeed Commerce wird voraussichtlich am 21.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,087 USD gegenüber -5,440 CAD im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 15 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 282,9 Millionen USD betragen, verglichen mit 363,6 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,315 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,060 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,22 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,50 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at