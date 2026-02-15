Erste Schätzungen: Limbach präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Limbach veröffentlicht voraussichtlich am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Limbach im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,820 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Limbach im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 197,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 37,53 Prozent gesteigert.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,16 USD, gegenüber 2,57 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 657,5 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 518,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at