Limbach Holdings Aktie

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WKN DE: A2APH1 / ISIN: US53263P1057

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Limbach präsentiert Quartalsergebnisse

Limbach veröffentlicht voraussichtlich am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,209 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 75,41 Prozent verringert. Damals waren 0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 134,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 133,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,50 USD je Aktie, gegenüber 3,23 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 742,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 646,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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