Limbach Holdings Aktie
WKN DE: A2APH1 / ISIN: US53263P1057
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Limbach zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Limbach wird sich voraussichtlich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,926 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Limbach im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 177,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24,67 Prozent gesteigert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,98 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,23 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 743,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 646,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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