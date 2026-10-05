Lime Technologies AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAP3 / ISIN: SE0011870195
|
05.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lime Technologies Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Lime Technologies Registered präsentiert in der voraussichtlich am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,51 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 31,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,91 SEK erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Lime Technologies Registered 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 191,6 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lime Technologies Registered 175,1 Millionen SEK umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,37 SEK, gegenüber 8,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 810,1 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 739,8 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lime Technologies AB Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Lime Technologies Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.07.26
|Ausblick: Lime Technologies Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: Lime Technologies Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.04.26
|Ausblick: Lime Technologies Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.04.26
|Erste Schätzungen: Lime Technologies Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Lime Technologies AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Lime Technologies AB Registered Shs
|21,85
|2,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.