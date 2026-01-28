Erste Schätzungen: Lime Technologies Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lime Technologies Registered präsentiert in der voraussichtlich am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,38 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lime Technologies Registered 1,82 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 195,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 183,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,04 SEK je Aktie, gegenüber 6,73 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 742,3 Millionen SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 685,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at