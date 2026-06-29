Lime Technologies AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAP3 / ISIN: SE0011870195
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29.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lime Technologies Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Lime Technologies Registered stellt voraussichtlich am 14.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,47 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 25,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,97 SEK erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 200,3 Millionen SEK – ein Plus von 9,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lime Technologies Registered 183,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,40 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,40 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 804,3 Millionen SEK, gegenüber 739,8 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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