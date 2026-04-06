Lime Technologies AB Registered Shs Aktie

Lime Technologies AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PAP3 / ISIN: SE0011870195

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lime Technologies Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lime Technologies Registered wird voraussichtlich am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,56 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lime Technologies Registered 2,11 SEK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 198,9 Millionen SEK – ein Plus von 5,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lime Technologies Registered 188,3 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,42 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,40 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 798,8 Millionen SEK, gegenüber 739,8 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lime Technologies AB Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Lime Technologies AB Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lime Technologies AB Registered Shs 18,48 -0,32% Lime Technologies AB Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen