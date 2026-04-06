Lime Technologies AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAP3 / ISIN: SE0011870195
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06.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lime Technologies Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Lime Technologies Registered wird voraussichtlich am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,56 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lime Technologies Registered 2,11 SEK je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 198,9 Millionen SEK – ein Plus von 5,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lime Technologies Registered 188,3 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,42 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,40 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 798,8 Millionen SEK, gegenüber 739,8 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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