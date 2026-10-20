Linamar CorpShs Aktie
WKN: 905977 / ISIN: CA53278L1076
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Linamar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Linamar wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,72 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,89 Prozent verringert. Damals waren 2,83 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,54 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Linamar für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,94 Milliarden CAD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,58 CAD im Vergleich zu 9,75 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 11,76 Milliarden CAD, gegenüber 10,23 Milliarden CAD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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