Linamar CorpShs Aktie
WKN: 905977 / ISIN: CA53278L1076
|
17.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Linamar veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Linamar gibt voraussichtlich am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,99 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -3,790 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,45 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 3,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Linamar einen Umsatz von 2,38 Milliarden CAD eingefahren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 10,07 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 4,20 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 10,16 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,58 Milliarden CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
