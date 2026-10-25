Lincoln Educational Services CorpShs Aktie
WKN: A0ER24 / ISIN: US5335351004
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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lincoln Educational Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Lincoln Educational Services wird voraussichtlich am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,128 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Lincoln Educational Services in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 152,5 Millionen USD im Vergleich zu 141,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,778 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,640 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 594,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 518,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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