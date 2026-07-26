Lincoln Educational Services CorpShs Aktie

Lincoln Educational Services CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER24 / ISIN: US5335351004

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26.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lincoln Educational Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lincoln Educational Services wird voraussichtlich am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,001 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 19,76 Prozent auf 139,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 116,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,785 USD, gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 594,9 Millionen USD im Vergleich zu 518,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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