Erste Schätzungen: Lincoln Educational Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lincoln Educational Services wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,040 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Lincoln Educational Services ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Lincoln Educational Services im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 135,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,45 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,640 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 585,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 518,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at