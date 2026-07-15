Erste Schätzungen: Lincoln Electric gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lincoln Electric wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,80 USD. Dies würde einem Zuwachs von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lincoln Electric 2,56 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 7,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,17 Milliarden USD gegenüber 1,09 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,95 USD, wohingegen im Vorjahr noch 9,32 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,59 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,23 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at