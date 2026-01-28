Erste Schätzungen: Lincoln Electric präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lincoln Electric wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,54 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,47 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Lincoln Electric 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,10 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lincoln Electric 1,02 Milliarden USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,76 USD je Aktie, gegenüber 8,15 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 4,25 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at