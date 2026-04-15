Erste Schätzungen: Lincoln Electric stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lincoln Electric wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,44 USD je Aktie gegenüber 2,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 6,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,07 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,82 USD, während im vorherigen Jahr noch 9,32 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,51 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,23 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at