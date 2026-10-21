Lincoln National Aktie

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WKN: 859406 / ISIN: US5341871094

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lincoln National legt Quartalsergebnis vor

Lincoln National wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,96 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,55 Prozent verringert. Damals waren 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Lincoln National soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,97 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,92 USD aus. Im Vorjahr waren 5,83 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 19,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 18,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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