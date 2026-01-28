Erste Schätzungen: Lincoln National präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lincoln National wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,90 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,63 USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 24,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,38 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,85 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,91 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 18,41 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 19,03 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 20,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at