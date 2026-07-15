Lincoln National Aktie

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WKN: 859406 / ISIN: US5341871094

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lincoln National stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lincoln National lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,80 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,88 Milliarden USD gegenüber 5,07 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,70 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,83 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,66 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 18,79 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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