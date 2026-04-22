Erste Schätzungen: Lincoln National vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lincoln National präsentiert voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 42,72 Prozent auf 4,93 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,70 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,83 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 19,81 Milliarden USD, gegenüber 18,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at