Erste Schätzungen: Lindblad Expeditions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lindblad Expeditions wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,348 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lindblad Expeditions einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 9,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 263,5 Millionen USD gegenüber 240,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,199 USD, gegenüber -0,630 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 869,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 771,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at