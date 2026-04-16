Linde Aktie
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
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16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Linde legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Linde lädt voraussichtlich am 01.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,27 USD aus. Im letzten Jahr hatte Linde einen Gewinn von 3,51 USD je Aktie eingefahren.
15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,11 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Linde für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,60 Milliarden USD aus.
Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,83 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,61 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 35,59 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 33,99 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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