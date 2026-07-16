Erste Schätzungen: Linde stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Linde veröffentlicht voraussichtlich am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 19 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,73 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,92 Prozent auf 9,00 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,90 USD, gegenüber 14,61 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 35,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,99 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at