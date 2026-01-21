Linde Aktie

Linde für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Linde verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Linde lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 4,18 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,60 USD je Aktie erzielt worden.

Linde soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,64 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,43 USD, gegenüber 13,62 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten auf durchschnittlich 33,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 33,01 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Linde plc

Analysen zu Linde plc

12.12.25 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 Linde Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Linde Buy UBS AG
12.12.25 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Linde Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Linde plc 375,40 -0,05% Linde plc

