Erste Schätzungen: Lindsay gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Lindsay stellt voraussichtlich am 08.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,47 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 166,8 Millionen USD gegenüber 166,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,04 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,78 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 668,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 676,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
