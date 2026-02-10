Erste Schätzungen: Lineage präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lineage präsentiert in der voraussichtlich am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,082 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,330 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,91 Prozent auf 1,38 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Lineage noch 1,34 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,356 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -3,700 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,40 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,34 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at