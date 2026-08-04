Erste Schätzungen: LINK Mobility Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

LINK Mobility Group äußert sich voraussichtlich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,283 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,010 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,03 Milliarden NOK aus – eine Steigerung von 15,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte LINK Mobility Group einen Umsatz von 1,76 Milliarden NOK eingefahren.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,49 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,280 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,31 Milliarden NOK, gegenüber 7,08 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at