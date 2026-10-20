LINK Mobility Group Aktie

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WKN DE: A2QFJZ / ISIN: NO0010894231

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: LINK Mobility Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

LINK Mobility Group öffnet voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,279 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 16,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,98 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,69 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 NOK im Vergleich zu 0,280 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 8,28 Milliarden NOK, gegenüber 7,08 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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