Erste Schätzungen: LINK Mobility Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LINK Mobility Group lädt voraussichtlich am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,281 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 116,15 Prozent erhöht. Damals waren 0,130 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,22 Prozent auf 2,02 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte LINK Mobility Group noch 1,65 Milliarden NOK umgesetzt.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,57 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,270 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,49 Milliarden NOK, gegenüber 7,08 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at