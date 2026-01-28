Erste Schätzungen: LINK Mobility Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

LINK Mobility Group wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,321 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,270 NOK je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,85 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,06 Milliarden NOK aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,10 NOK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,44 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 7,17 Milliarden NOK, gegenüber 6,99 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at