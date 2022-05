Erste Schätzungen: Linkfire A-S Bearer and-or registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Linkfire A-S Bearer and-or registered lädt voraussichtlich am 25.05.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2022 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,192 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 200 Prozent verringert. Damals waren -0,064 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 32,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 9,8 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,4 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,666 DKK, gegenüber -0,605 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 51,0 Millionen DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,7 Millionen DKK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at