Erste Schätzungen: Lion gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lion wird sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 18,26 JPY gegenüber 30,84 JPY im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent auf 113,80 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 94,26 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 76,51 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 418,82 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 412,94 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at