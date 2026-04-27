Erste Schätzungen: Lion präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lion lädt voraussichtlich am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 16,15 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Lion ein EPS von 14,57 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,50 Prozent auf 98,48 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 94,64 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 99,74 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 431,15 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 422,09 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at