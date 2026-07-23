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WKN: 858569 / ISIN: JP3965400009

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lion vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lion wird voraussichtlich am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 33,31 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 65,06 Prozent erhöht. Damals waren 20,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,82 Prozent auf 112,40 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 105,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 92,47 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 99,74 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 434,42 Milliarden JPY, gegenüber 422,09 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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