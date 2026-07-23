Lionsgate Studios Aktie
WKN DE: A416BV / ISIN: CA53626N1024
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lionsgate Studios informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Lionsgate Studios wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,013 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lionsgate Studios einen Verlust von -0,400 USD je Aktie eingefahren.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 32,53 Prozent auf 697,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 525,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,345 USD im Vergleich zu -0,700 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 3,35 Milliarden USD, gegenüber 2,63 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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